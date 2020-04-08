Турция ограничила экспорт лимонов

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство торговли Турции ввело запрет на экспорт лимонов, он будет действовать до 31 августа. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Уточняется, что в связи с этим решением производители и экспортеры, желающие поставить лимоны на экспорт, должны в обязательном порядке получить лицензию в Министерстве сельского и лесного хозяйства Турции. Декларации на экспорт лимона, утвержденные до данного решения, остаются в силе.

В Турции лимоны используются при производстве одеколона, который служит дезинфицирующим средством на спиртовой основе. Кроме того, это источник витамина С, необходимого для укрепления иммунитета. Из-за этого власти страны опасаются, что запасов фрукта не хватит, чтобы покрыть потребности страны в нем.

Также Турция ограничила экспорт медицинского оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ и защитной одежды.

По данным на 8 апреля, в Турции зарегистрировано 34 тыс. случаев заболевания COVID-19, число погибших составляет 725 человек.-0-