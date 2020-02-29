Турция открыла границу с ЕС для беженцев

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции открыли границу с ЕС для беженцев: ее пересекли уже не менее 18 тыс. сирийцев. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

"По состоянию на сегодняшнее утро, 18 тыс. мигрантов пересекли границу Турции и Европы. И мы впредь больше не будем закрывать эти двери, это будет продолжаться. Мы не в том положении, чтобы кормить такое число беженцев", - сказал турецкий лидер на встрече с депутатами в Стамбуле.

Агентство Reuters сообщает, что в Анкаре не будут препятствовать сирийским беженцам, которые хотят попасть в Европу по морю или суше. Такое решение было принято после инцидента с гибелью в ночь с 27 на 28 февраля 33 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.-0-