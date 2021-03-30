Турция планирует испытания собственной интраназальной вакцины

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интраназальная вакцина от коронавируса собственного производства может стать доступной в Турции уже в нынешнем году. Об этом заявил министр промышленности Турции Мустафа Варанк, сообщает агентство Haberler.

Ученые в ближайшее время приступят к клиническим испытаниям турецкой вакцины от коронавируса. "Если все клинические испытания будут завершены успешно, мы постараемся внедрить новую вакцину уже в этом году", - отметил Мустафа Варанк.

Министр подчеркнул, что вводимая через нос вакцина может стать более эффективной, поскольку повторяет путь проникновения коронавируса в организм.

Кампания по вакцинации населения в Турции стартовала 14 января. Сегодня граждане Турции прививаются вакциной CoronaVac, произведенной китайской компанией Sinovac.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 3,24 млн, умерли 31 230 человек, выздоровели 2,975 млн пациентов.-0-