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28 июня 2021, 20:35

Турция приостанавливает полеты из шести стран из-за новых штаммов коронавируса

Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции решили приостановить авиасообщение с рядом государств из-за распространения новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

"Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены, - отмечается в сообщении. - Прибывшие в Турцию пассажиры, которые были в Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР в течение последних 14 дней перед прибытием, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. После этого они будут помещены на карантин на 14 дней".

Версия коронавируса, получившая официальное название "Дельта", впервые обнаружена в Индии в октябре прошлого года. Часто ее называют индийским штаммом. Ранее Всеиндийский институт медицинских исследований сообщил, что этот вариант вируса способен инфицировать людей даже после того, как те привились используемыми в Индии вакцинами Covaxin и Covishield. Вариант этого штамма - "Дельта плюс" - считается еще более заразным.-0-

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авиарейсы вирус отдых туризм Турция
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