Турция продлила требование о наличии справки на COVID-19 для туристов до 31 марта

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции решили продлить требование об обязательном наличии у прилетающих в Турцию пассажиров справки с отрицательным тестом на коронавирус. Это требование будет действительно до 31 марта 2021 года, сообщает АТОР.

Сам тест должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до планируемого вылета в Турцию.

Предъявление справки возможно как в бумажном, так и в электронном виде (на экране смартфона или планшета).

Справку должны проверить при посадке в самолет, следующий в любой аэропорт Турции. Без нее путешественнику будет отказано в перелете.-0-