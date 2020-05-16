Турция разрешила въезд иностранцам для лечения

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданам 31 страны с 20 мая будет разрешено пересекать границу Турции для лечения в медицинских учреждениях. Это решение принято правительством страны в связи с мерами по упрощению карантина из-за коронавируса нового типа, сообщает агентство Anadolu.

Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга. При этом пересекать границу с Турцией смогут лишь пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус.

Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.

Общее число инфицированных в Турции, по последним данным, превысило 146 тыс., умерли 4 055 человек, выздоровели 106 тыс. 133 человека.-0-