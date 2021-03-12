Турция с 15 марта обязала всех пассажиров получать электронные "коды здоровья"

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все приезжающие в Турцию пассажиры с 15 марта должны будут заполнять электронную анкету для получения так называемого кода здоровья (HES code). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Турции.

Все приезжающие в страну должны будут заполнить форму на специально созданном сайте не позднее чем за 72 часа до въезда в Турцию. На основе заполненной информации туристам будет автоматически присваиваться индивидуальный HES-код, при помощи которого у сотрудников Министерства здравоохранения Турции будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными COVID-19.

"Если форма не будет заполнена вовсе, или в ней будет указана вводящая в заблуждение информация, то могут последовать правовые и административные санкции. Также туристам может быть отказано во въезде в Турцию", - уточнили в министерстве.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и ряда государственных учреждений. Кроме того, администрация Стамбула с 15 марта обязала жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, салонов красоты, театров и фитнес-центров.-0-