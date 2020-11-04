Турция усилила карантин

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции из-за роста заболеваемости COVID-19 усиливают ограничительные меры. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает турецкая газета Hurriyet Daily News.

Согласно нововведениям, которые вступят в силу в ближайшие дни, парикмахерские, кафе и рестораны, свадебные залы, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы и другие общественные места и заведения будут закрываться в 22.00 по местному времени, заявил Эрдоган на пресс-конференции в столице Анкаре после заседания Кабинета министров. При этом заведениям общественного питания будет разрешено предлагать еду навынос после 22.00.

В северо-западной провинции Бурса местные власти уже ограничили передвижение людей в возрасте 65 лет и старше. По словам чиновников, пожилым людям разрешается выходить на улицу только с 10.00 до 16.00 при условии, что они носят маски и придерживаются социальной дистанции.

Президент Турции призвал население страны избегать мест массового скопления людей и походов в гости. По его словам, эпидситуация в стране под контролем, ни в одном регионе не достигнуты критические показатели, но все граждане должны соблюдать установленные требования, включая использование масок, соблюдение гигиены и социальное дистанцирование. Ношение масок уже обязательно во всех общественных местах и на открытом воздухе в Турции.

Эрдоган анонсировал, что к концу текущего года в Турции будут доступны зарубежные вакцины. При этом собственную вакцину от COVID-19 в Турции планируют представить весной 2021 года, рассказал турецкий лидер.

По данным турецкого Минздрава, 40% новых случаев инфицирования коронавирусом в стране приходится на Стамбул, причем за неделю количество новых случаев инфицирования здесь возросло на 62%. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал жителей Стамбула воздержаться от поездок за пределы города, а работодателей - установить гибкие графики работы и по возможности переводить работников на дистанционный режим, поскольку основным источником распространения коронавируса стал общественный транспорт.

За прошедшие сутки в Турции зафиксированы 2343 случая инфицирования корнавирусом, сделано более 146,2 тыс. тестов, 79 зараженных умерли, а 1817 выздоровели. Общее число зараженных превысило 382 тыс., с момента вспышки скончались 10,5 тыс. человек.-0-