Турция возобновляет авиасообщение

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция готовится открыть авиасообщение с 70 странами. Об этом сообщает TurizmGuncel.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение Турция планирует начать с 10 июня. С этой даты станут доступны рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции.

С 1 июля Турция восстановит авиасообщение с Китаем, Молдовой, Узбекистаном, Канадой, Швецией и Украиной. А перелеты из США станут возможны в последнюю очередь - с 1 сентября. Власти страны заверили, что в работу отелей "будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены".-0-