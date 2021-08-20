Турция введет новые ограничения из-за COVID-19

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

20 августа, Анкара /БЕЛТА - Анадолу/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране новых ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19.Президент сообщил, что непривитым студентам и работникам университетов придется регулярно сдавать ПЦР-тесты на COVID-19. Кроме того, без отрицательного ПЦР-теста на коронавирус гражданам страны, не прошедшим вакцинацию, нельзя будет посещать массовые театры, кинотеатры, концертные залы.Наряду с этим в Турции вводится обязательное прохождение ПЦР-теста для пассажиров самолетов и междугородних автобусов.Реджеп Тайип Эрдоган призвал население страны к активному участию в кампании по вакцинации от COVID-19.Кампания по массовой вакцинации против COVID-19 стартовала в Турции 14 января. По последним данным, более 34,4 млн граждан прошли полную вакцинацию.-0-