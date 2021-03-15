Турция ввела анкеты для иностранцев на получение "кода здоровья"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 марта иностранные граждане, въезжающие в Турцию, должны заполнять электронную анкету для получения "кода здоровья" (HES code), сообщается на сайте Министерства здравоохранения Турции.

Они должны будут заполнить форму на специальном сайте в течение последних 72 часов перед поездкой в Турцию. На основе полученной информации будет автоматически создан индивидуальный код, благодаря которому сотрудники Министерства здравоохранения смогут связаться с иностранцами в случае их контакта с больными COVID-19.

"Если форма не будет заполнена или будет указана информация, вводящая в заблуждение, то могут быть введены правовые и административные санкции против иностранного гражданина. Кроме того, может быть отказано в разрешении на въезд в Турцию",- сообщается в пресс-релизе.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, постоянно проживающие в Турции. Его необходимо предъявлять при посещении торговых центров и ряда государственных учреждений. Кроме того, администрация Стамбула с 15 марта обязала жителей предоставлять "коды здоровья" при посещении кафе, салонов красоты, театров и фитнес-центров.-0-