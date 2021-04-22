Турция вводит на три дня комендантский час

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции вводят в стране трехдневный комендантский час с 23 по 25 апреля на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщает CNN Turk.

"В связи с тем, что 23 апреля является государственным праздником - Днем национальной независимости и детей, на этой неделе ограничение выхода на улицу начнется 22 апреля в 19.00 и закончится 26 апреля в 5.00", - говорится в информации МВД Турции.

Во время действия комендантского часа жители Турции смогут выходить на улицу только для посещения ближайших продуктовых магазинов и аптек в период с 10.00 до 17.00, а также для визитов к врачам и для выгула домашних животных.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Турции составило более 4,4 млн. Число летальных исходов превысило 36,9 тыс.-0-