Турция выиграла иск в ВТО по пошлинам США

19 декабря, Стамбул /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. Турция выиграла разбирательство во Всемирной торговой организации по иску к США из-за повышения таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий, сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По ее словам, иск был рассмотрен в рамках механизма урегулирования споров в системе ВТО. Ранее Турция выиграла аналогичное разбирательство по иску к Марокко.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп удвоил ставки таможенных пошлин на сталь и алюминий из Турции (50% и 20% соответственно).-0-