Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите женщин

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция вышла из Стамбульской конвенции Совета Европы (СЕ) о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин. Соответствующий указ президента страны опубликован в официальном правительственном вестнике, сообщает ТАСС.

Вместе с тем вице-президент Турции Фуат Октай заверил, что Анкара продолжит борьбу по защите прав женщин в республике.

Конвенция, которую приняли в Стамбуле 47 стран СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент ее ратифицировали 18 государств. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики.

Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь пострадавшим. Конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами. В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендерная роль рассматривается в качестве социальной, может подорвать традиционные семейные ценности.-0-