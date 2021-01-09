Twitter навсегда заблокировал официальный аккаунт Трампа

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В официальном блоге Twitter обнародовано заявление о том, что учетная запись Дональда Трампа навсегда заблокирована, сообщает Укринформ.

"После тщательного изучения недавних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и контекста вокруг них - в частности, как их воспринимают и интерпретируют в Twitter и вне его - мы навсегда заблокировали этот аккаунт" - говорится в сообщении. Уточняется, что такое решение принято "в связи с риском дальнейшего подстрекательства к насилию".

Как сообщалось, 7 января соцсеть Twitter заявила, что по крайней мере на 12 часов заблокировала страницу действующего президента США Дональда Трампа за нарушение правил онлайн-сообщества. В компании добавили, что повторное нарушение правил, в том числе политики гражданской добродетели, приведет к бессрочной блокировке учетной записи @realDonaldTrump. Вскоре генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что профили Дональда Трампа в этой соцсети, а также в Instagram будут заблокированы до инаугурации Джо Байдена.-0-