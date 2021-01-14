Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины "Спутник V"

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Аккаунт российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Twitter оказался заблокирован по неизвестным причинам. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), сообщает БЕЛТА.

"Аккаунт "Спутник V" заблокирован, мы выясняем причины этого", - сказал представитель фонда. При этом в фонде попросили всех подписчиков аккаунта обратиться в Twitter с просьбой восстановить доступ к учетной записи.

"Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и о том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины "Спутник V" и договорились о проведении совместных клинических исследований", - подчеркнули в РФПИ.-0-