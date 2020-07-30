Тысячи голодных обезьян в Таиланде громят магазины и воруют еду

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В таиландском городе Лопбури макаки-крабоеды, количество которых за время карантина значительно увеличилось, терроризируют население. В городе живет 70 тыс. человек, а обезьян развелось до 8,8 тыс., пишет New York Times.

Раньше макак подкармливали туристы. Но в связи с пандемией коронавируса приезжих в городе нет. Обезьяны голодные. Они громят витрины, выпрашивают и воруют продукты у людей, нападают на прохожих.

Обезьяны устроили налет на автомобиль с продуктами. Полицейские в этой ситуации не смогли ничего сделать.-0-