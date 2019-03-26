Тысячи ядовитых жаб наводнили курорт Флориды

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи ядовитых жаб были замечены в курортном городе Палм-Бич, расположенном в американском штате Флорида. Об этом сообщает американский телеканал
По словам местных жителей, нашествие жаб продолжается несколько дней. Они в огромных количествах прибывают в город с озера, их можно увидеть повсюду: на улицах, во дворах домов, в бассейнах.
OUTBREAK OF TOADS An bizarre infestation is leaving a Palm Beach Gardens community concerned @HughesWPTV https://t.co/bo4064yxdO pic.twitter.com/4RYY4rHhxe— WPTV (@WPTV) 20 марта 2019 г.
Специалисты установили, что Палм-Бич заполонили тростниковые жабы. Это ядовитая разновидность земноводных: их кожа выделяет токсичные вещества, поэтому прикасаться к ним не рекомендуется.
Представитель службы по борьбе с вредителями Toad Busters Марк Холладай отметил, что недавние дожди в сочетании с теплой температурой воздуха привели к активному размножению земноводных. Стоит ожидать, что в ближайшие недели на юге Флориды появится еще больше жаб.-0-
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