Тысячи ядовитых жаб наводнили курорт Флориды

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи ядовитых жаб были замечены в курортном городе Палм-Бич, расположенном в американском штате Флорида. Об этом сообщает американский телеканал Fox News .

По словам местных жителей, нашествие жаб продолжается несколько дней. Они в огромных количествах прибывают в город с озера, их можно увидеть повсюду: на улицах, во дворах домов, в бассейнах.

OUTBREAK OF TOADS An bizarre infestation is leaving a Palm Beach Gardens community concerned @HughesWPTV https://t.co/bo4064yxdO pic.twitter.com/4RYY4rHhxe