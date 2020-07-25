Тысячи людей остались без электричества в Техасе из-за приближения урагана

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовые отключения электричества произошли 25 июля в прибрежных районах американского штата Техас в связи с приближением урагана "Ханна". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании American Electric Power, отвечающей за энергоснабжение в данном районе.

Около 4 тыс. потребителей остались без света в городе Корпус-Кристи. В соседнем Мак-Аллене электричество отсутствует у почти 1,6 тыс. семей.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает о штормовой погоде в прибрежных районах на юге Техаса. Высока вероятность наводнений, вызванных проливными дождями.

Ураган "Ханна", сформировавшийся в Мексиканском заливе, скорее всего, достигнет побережья Техаса в ближайшие часы, отмечают в центре. В связи с этим, власти рекомендуют жителям небольших прибрежных городов эвакуироваться из своих домов.

Сейчас ураган находится примерно в 135 км к юго-востоку от Корпус-Кристи и движется в западном направлении со скоростью 3 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 35,7 м/с.-0-

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