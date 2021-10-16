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16 октября 2021, 16:58

Тысячи человек принимают участие в манифестации профсоюзов в Риме

Фото ТАСС
Фото ТАСС

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная манифестация профсоюзов проходит в субботу в Риме в знак солидарности с Всеобщей итальянской конфедерацией труда (CGIL), на штаб-квартиру которой было совершено нападение 9 октября во время протестов против ковид-сертификатов. Как сообщает ТАСС, в акции участвуют тысячи человек.

В 12.30 по местному времени колонна людей под охраной полиции отправилась с площади перед одним из главных храмов итальянской столицы - Святой Богородицы Великой (Санта-Мария-Маджоре) и начала движение в сторону кафедрального папского собора Святого Иоанна в Латеране. В акции принимают участие крупнейшие профсоюзы Италии, включая CGIL, Итальянскую конфедерацию профсоюзов трудящихся и Итальянский союз труда. В колонне вместе с членами профсоюзов идет губернатор столичной области Лацио Никола Дзингаретти. Из-за проводимой акции некоторые дороги в центре Рима перекрыты.

Участники манифестации несут флаги с символикой профсоюзов, плакаты и транспаранты, надписи на которых гласят: "Нет насилию!", "Больше никакого фашизма", "С фашистами мы закончили разговор еще 25 апреля 1945 года" и другие. Погром в штаб-квартире CGIL глава этого ведущего профсоюза Маурицио Ландини назвал фашистским нападением и покушением на конституцию. Прокуратура итальянской столицы, открывшая расследование по факту беспорядков 9 октября, рассматривает связи ее участников с неофашистскими организациями.

В Риме после беспорядков 9 октября в ходе акции протеста против ковид-сертификатов были задержаны свыше десятка человек, среди которых лидеры ультраправой партийной организации "Новая сила" Джулиано Кастеллино, который уже находился под административными санкциями, и Роберто Фиоре. Они считаются одними из зачинщиков беспорядков. Правящая Демократическая партия представила в верхней палате парламента резолюцию с требованием распустить "Новую силу" как фашистскую и нарушающую конституцию.

Манифестацию профсоюзов 16 октября поддержали Демократическая партия и Движение "5 звезд", многие политики, которые вышли без символов своих партий. Не поддержали акцию только партии правого центра, указав на день тишины - в воскресенье в Италии в ряде городов начнется второй тур муниципальных выборов, в том числе в Риме.

Как сообщило агентство ANSA, для перевозки участников акции профсоюзов в Рим со всей Италии было выделено 800 автобусов, 10 поездов, а также выполнено несколько авиарейсов. По оценкам организаторов, общее число участников манифестации в субботу может достичь 50 тыс.-0-

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