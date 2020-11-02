Тысячи людей в Германии вышли на акции против COVID-ограничений

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во многих городах Германии в минувшие выходные прошли акции против ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

В частности, в Дрездене на призыв инициативы Querdenken, организовавшей протест, откликнулись несколько тысяч человек. Многие митингующие были без защитных масок. Аналогичная акция в Карлсруэ собрала около 900 человек. Полиции пришлось неоднократно напоминать демонстрантам о необходимости соблюдать правила дистанцирования.

В Брауншвейге на акцию пришли около 750 человек, в Дармштадте - около 300. В Дюссельдорфе полиция насчитала порядка 100 протестующих.

Инициатива Querdenken из Штутгарта утверждает, что занимается защитой основных свобод. По сведениям немецкого издания Berliner Morgenpost, в нее входят преимущественно сторонники теорий заговора, правых экстремистов, а также отрицатели существования нового коронавируса.

В Германии неоднократно проходили демонстрации противников ограничительных мер, направленных на борьбу с COVID-19. В стране коронавирус обнаружен более чем у 537 тыс. человек, свыше 10 тыс. больных скончались. Власти распорядились ввести на всей территории ФРГ мягкий локдаун с 2 ноября.

По последним данным, коронавирус нового типа выявлен уже более чем у 46 млн жителей планеты. Больше всего заражений - в США (9,1 млн), Индии (8,2 млн) и Бразилии (5,5 млн). Пандемия унесла жизни около 1,2 млн человек.-0-