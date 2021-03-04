Тысячи людей в Греции вынуждены проводить ночь на открытом воздухе после мощного землетрясения

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей в центральной части Греции после мощного землетрясения вынуждены проводить ночь на открытом воздухе, опасаясь возвращаться в свои дома. Об этом сообщает Associated Press.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Лариса, после чего случилось еще около 20 афтершоков. В результате падения обломков был ранен один человек.

Местные власти призвали людей оставаться вне своих домов, пока те не будут проверены. Военные установили палатки и пункты выдачи еды на футбольном поле.-0-

Фото Associated Press