Тысячи людей в Таиланде выстроились в очереди, чтобы пройти тест на COVID-19

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей в Таиланде выстроились в очереди в провинции недалеко от Бангкока, чтобы пройти тест на COVID-19 на фоне вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает Associated Press.

Только в Махачаи в провинции Самутсакхон очередь из трех рядов растянулась примерно на 100 м и состояла преимущественно из трудовых мигрантов. Всего в этом районе было организовано три мобильных пункта, где можно было сделать тест на коронавирус.

Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда заявил в воскресенье о выявлении 141 случая инфицирования коронавирусом, которые были связаны со вспышкой болезни на местном рынке морепродуктов. В субботу в стране было зафиксировано 548 случаев. Это самый большой ежедневный прирост в Таиланде, вызвавший потрясение у жителей страны, в которой за последние несколько месяцев было зарегистрировано лишь небольшое количество заражений из-за строгого пограничного и карантинного контроля.-0-