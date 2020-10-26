Тысячи людей вышли на акции протеста в Израиле

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи израильтян 24 октября вышли на массовые акции протеста по всей стране. Об этом сообщает израильский портал Israelinfo.

Волна протестов прокатилась по всему Израилю, наиболее масштабные акции прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве. В столице демонстранты собирались у резиденции премьер-министра, блокируя тем самым дорожное движение на примыкающих улицах.

Как сообщает израильский "9 канал", демонстрации на центральных улицах Иерусалима завершились столкновениями с полицией. Семь человек задержаны за нарушение общественного порядка и нападение на полицейских.

Уже 18-ю неделю митингующие в Израиле продолжают выражать недовольство тем, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет справляются с кризисной ситуацией, связанной с COVID-19. Протестующие также обвиняют Биньямина Нетаньяху в коррупции и призывают уйти в отставку.

Ранее в Израиле действовали ограничения на проведение протестных акций во время карантина. Разрешены были только небольшие демонстрации с участием не более 20 человек на расстоянии, не превышающем одного километра от места жительства.

С 18 октября в Израиле начался первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. В стране возобновлена работа детских садов и дошкольных учреждений для детей в возрасте до шести лет; предприятий, которые не имеют постоянных посетителей. Также были отменены ограничения на передвижение в пределах одного километра от места жительства.

Окончательно снять жесткие карантинные ограничения в Израиле планируют в течение нескольких недель.-0-