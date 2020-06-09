У 57% жителей Бергамо обнаружили антитела к COVID-19

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской провинции Бергамо, которая находится в числе наиболее пострадавших от пандемии регионов, провели масштабную проверку на антитела к коронавирусу нового типа, сообщает Reuters .

Проверка проводилась с 23 апреля по 3 июня. В результате исследования антитела к коронавирусу обнаружили у 57% из 9965 прошедших проверку жителей. Наличие в крови антител считается признаком перенесенного заболевания.

Агентство здравоохранения Бергамо (ATS Bergamo) заявило, что проверка была основана на случайной выборке. В заявлении, опубликованном после оглашения результатов проверки, агентство уточнило, что большинство участников исследования являются жителями наиболее пострадавших районов провинции Бергамо.

Национальный институт статистики (ISTAT) и Министерство здравоохранения Италии начали общенациональную кампанию по анализу крови, целью которой является тестирование репрезентативной выборки из примерно 150 тыс. человек, чтобы понять масштабы эпидемии COVID-19 в Италии.

Согласно официальным данным, опубликованным 8 июня, в провинции Бергамо зарегистрировано 13 609 случаев COVID-19. В регионе Ломбардия, в состав которого входит Бергамо, зарегистрировано более 16 тыс. смертей среди инфицированных коронавирусом. Всего в Италии подтверждено 235 тыс. случаев заражения, с момента вспышки скончались почти 34 тыс. человек.-0-