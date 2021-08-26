У аэропорта Кабула произошел взрыв

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звуки взрыва слышны у здания аэропорта Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Shamshad TV.
О жертвах или разрушениях информации не поступало. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
Взрыв прогремел сегодня рядом с аэропортом в столице Афганистана, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил Джон Кирби.
По информации телеканала "Скай ньюс - Арабия", смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула.-0-
О жертвах или разрушениях информации не поступало. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
Взрыв прогремел сегодня рядом с аэропортом в столице Афганистана, военные США пока не знают, есть ли пострадавшие, сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Мы можем подтвердить взрыв рядом с аэропортом Кабула. Пока нет ясности относительно пострадавших. Мы представим дополнительные данные, когда сможем", - отметил Джон Кирби.
По информации телеканала "Скай ньюс - Арабия", смертник подорвал взрывное устройство у северного входа аэропорта Кабула.-0-