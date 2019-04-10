У архипелага Южные Сандвичевы острова произошло землетрясение магнитудой 6,7

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,7 было зарегистрировано 9 апреля в Атлантическом океане у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к северо-востоку от необитаемого острова Бристол, который входит в состав заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Очаг залегал на глубине 115 км.

Угроза цунами не объявлялась.-0-