У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,9

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано в субботу у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.По данным службы, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 803 км к юго-западу от Анкориджа - города в южной части штата с населением около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 33 км.Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали. Угроза цунами не объявлялась.-0-