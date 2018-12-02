У берегов Чили произошло мощное землетрясение

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На побережье Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 баллов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в 160 км к западу от чилийской столицы Сантьяго, а очаг залегал на глубине 33 км.

Повторные толчки мощностью 4,8 произошли через несколько часов. Они находились в 48 км от города Навидад на глубине 20 км.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало.-0-