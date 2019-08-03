У берегов Фиджи потерпел крушение медицинский вертолет

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехместный медицинский вертолет Robinson, перевозивший двух пассажиров, разбился у берегов острова Вануа-Леву на северо-востоке Фиджи, сообщает местная радиостанция
Вертолет потерял связь с диспетчерами, когда проводилась эвакуация пациентов в больницу города Ламбаса. На борту находились пилот, двухлетний ребенок и его мать. В результате поисковой операции было обнаружено тело одного из находившихся на борту воздушного судна.
Поисковые работы в районе крушения продолжаются.-0-
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