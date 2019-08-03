У берегов Филиппин опрокинулись две моторные лодки, 7 человек погибли

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее семи человек погибли в результате опрокидывания двух моторных лодок у берегов филиппинского города Илоило, сообщает местное издание Rappler .

Лодки направлялись в провинцию Гимарас. На борту одной из них было 43 пассажира и 4 члена экипажа, другой - 4 члена экипажа. Поисковые работы продолжаются.

Причиной инцидента стал сильный ветер.-0-