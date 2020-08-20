У берегов Гаити затонула лодка, погибли 14 человек

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек утонули и еще несколько пропали без вести в результате крушения небольшого судна в проливе рядом с материковой частью Гаити. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Как рассказал Хосе Ретоне, координатор управления гражданской защиты Северо-Западного департамента Гаити, по меньшей мере девять человек были спасены, при этом точное число пропавших без вести неизвестно. Люди, находившиеся в лодке, возвращались с рынка Сен-Луи-дю-Нор в Иль-де-ла-Торту.

По предварительной информации, лодка затонула из-за того, что была сильно перегружена. На момент происшествия погода была спокойной, высоких волн не наблюдалось. Полиция начала расследование. Ведется поиск пропавших без вести.-0-