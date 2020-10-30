У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9

Фото Европейско-средиземноморского сейсмологического центра
30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано 30 октября у побережья Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами пока не объявлялась.-0-