У берегов Греции затонула лодка с мигрантами

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от греческого острова Фолегандрос затонула лодка с мигрантами, один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести, пишет The Guardian.

Как сообщили в береговой охране, инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. Были спасены 12 человек, предположительно, все они граждане Ирака. Большинство из пострадавших заявили о том, что в лодке находилось 32 человека, но официальные лица предполагают, что мигрантов было около 50.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют четыре судна береговой охраны, два вертолета ВМС и ВВС, а также военно-транспортный самолет.

Греция - один из самых популярных маршрутов в Европу для людей, спасающихся от конфликтов и бедности в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Большинство из них пытается переправиться на лодках с турецкого берега на близлежащие греческие острова в восточной части Эгейского моря.-0-