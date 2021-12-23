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23 декабря 2021, 10:02

У берегов Греции затонула лодка с мигрантами

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от греческого острова Фолегандрос затонула лодка с мигрантами, один человек погиб, десятки считаются пропавшими без вести, пишет The Guardian.

Как сообщили в береговой охране, инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. Были спасены 12 человек, предположительно, все они граждане Ирака. Большинство из пострадавших заявили о том, что в лодке находилось 32 человека, но официальные лица предполагают, что мигрантов было около 50.

Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют четыре судна береговой охраны, два вертолета ВМС и ВВС, а также военно-транспортный самолет.

Греция - один из самых популярных маршрутов в Европу для людей, спасающихся от конфликтов и бедности в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Большинство из них пытается переправиться на лодках с турецкого берега на близлежащие греческие острова в восточной части Эгейского моря.-0-

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