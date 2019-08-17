У берегов Индонезии при возгорании судна погибли семь человек

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии при пожаре судна семь человек погибли, еще четыре пропали без вести, сообщило агентство "Синьхуа".

По его информации, когда судно направлялось в порт, в машинном отделении произошло возгорание. Членам экипажа не удалось самостоятельно потушить огонь, который все усиливался, и пассажиры были вынуждены прыгать в воду.

Пожар помог ликвидировать другой корабль. Местные моряки спасли 61 человека. Среди погибших двое детей.

Причина пожара устанавливается.-0-