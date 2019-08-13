У берегов Индонезии произошло землетрясение

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у побережья острова Бали в центральной Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его сведениям, эпицентр землетрясения находился в 184 км к юго-западу от города Денпасар, где проживают около 406 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее 13 августа Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 у побережья острова Бали.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.-0-