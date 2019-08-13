У берегов Индонезии произошло землетрясение

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано у побережья острова Бали в центральной Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его сведениям, эпицентр землетрясения находился в 184 км к юго-западу от города Денпасар, где проживают около 406 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее 13 августа Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,8 у побережья острова Бали.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2844 BYN
|2.284 BYN
|2.288 BYN
|USD
|2.0419 BYN
|2.04 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1129 BYN
|3.106 BYN
|3.113 BYN