У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6 - есть погибшие

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6 было зарегистрировано сегодня у берегов Индонезии в Тихом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его оценкам, эпицентр стихии располагался в 62 км к юго-востоку от города Блитар, где проживают около 132 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 89 км. Сообщения об угрозе цунами не поступали.

По меньшей мере шесть человек погибли. По данным агентства "Синьхуа", еще как минимум один человек серьезно пострадал, повреждены несколько десятков зданий.

Ранее агентство Reuters информировало об одном погибшем. По его данным, подземные толчки ощущались в городах и поселках Восточной Явы, где проживают 40,7 млн человек, а также в близлежащих провинциях, в том числе на курортном острове Бали. Один человек погиб в Лумаянге в результате падения валуна, говорится на новостном сайте Detik.com со ссылкой на городские экстренные службы.

Сообщается также, что в результате землетрясения пострадали здание парламента, школа, больница и жилые дома в нескольких городах. Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что власти все еще оценивают ущерб.-0-