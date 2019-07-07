У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло 7 июля в Малуккском море, неподалеку от побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 132 км западнее города Тернате (около 100 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 80 км.
Данные о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступали.-0-
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