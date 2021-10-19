У берегов Израиля дайверы обнаружили меч крестоносца

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Израиля дайверы-любители обнаружили меч крестоносца. Сейчас его передали ученым, передает "МИР24".

По оценкам экспертов, меч мог принадлежать участнику Первого крестового похода. Предположительно, рыцарь прибыл в Святую Землю почти тысячелетие назад. За это время метровый клинок и рукоять оружия покрылись водорослями и морскими организмами, но специалисты не считают это большой проблемой для изучения.

Этот рыцарь-крестоносец принадлежал к сообществу, которые сидели в цитадели Атлита. Предстоит сделать рентген, очистить железо. Может быть, на нем написано имя, может быть там есть украшение, и это даст больше информации о рыцаре, который держал этот меч.

Меч нашли недалеко от портового города Хайфа. Археологи заметили, что придонный песок в этом месте постоянно двигается.-0-