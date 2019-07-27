У берегов Японии произошло землетрясение

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 27 июля у побережья Японии. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр удара стихии располагался неподалеку от южного побережья острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 375 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.-0-