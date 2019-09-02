У берегов Калифорнии при пожаре на судне погибли более 30 человек

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 34 человека погибли сегодня рано утром при пожаре на судне возле острова Санта-Круз (штат Калифорния, США). Об этом сообщает американский телеканал Fox News .

Сообщение о возгорании на судне поступило в береговую охрану Лос-Анджелеса 2 сентября около 5.00 по местному времени. На место происшествия были оперативно направлены вертолет и катера экстренных служб.

С горящего судна были спасены пять человек, в том числе капитан корабля, пишет британское издание The Sun. Спасательная операция на месте происшествия продолжается.

Информация о типе плавательного средства и причинах пожара пока не сообщается. Известно лишь, что длина судна около 23 м.-0-