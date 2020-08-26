26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает ТАСС со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в среду в 00.53 по московскому времени. Эпицентр находился в 98 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Глубина очага - 50 км.

По информации специалистов, жители Петропавловска-Камчатского ощутили подземные толчки силой в 2-3 балла. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших нет.-0-