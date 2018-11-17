У берегов Канады разлилась нефть

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от канадского побережья острова Ньюфаундленд в результате проблемы с подводным нефтепроводом произошла утечка 250 м куб нефти в Атлантический океан. Об этом сообщает на своем сайте канадский Совет по вопросам оффшорной добычи.

Причина инцидента пока неизвестна. Пострадавших нет.

Все скважины находятся в безопасности. Добыча нефти временно приостановлена и будет возобновлена после того, как нефтедобывающая компания расследует причины инцидента.-0-