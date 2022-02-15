У берегов Канады затонуло испанское судно, есть погибшие

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыболовное судно под испанским флагом затонуло у побережья канадского Ньюфаундленда. На борту находились 22 члена экипажа, есть погибшие, но точное количество пока не сообщается, пишет испанское издание Publico.

По данным издания, на борту корабля находились 22 человека. "В 5.00 (по местному времени) связь была потеряна. До недавнего времени у нас не было никакой информации", - рассказал представитель правительства в Понтеведре.

Он отметил, что для оказания помощи судну были мобилизованы спасательные катеры и вертолеты. В результате чего были обнаружены "четыре спасательных плота, к трем из которых можно было добраться".

Канадские спасатели пытаются приблизиться к четвертому спасательному плоту, но пока это не получается, при этом они подтвердили, что "есть погибшие, но нет возможности сообщить их точное количество". Ведется поисково-спасательная операция.-0-