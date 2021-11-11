11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У берегов Канарских островов спасены более 250 мигрантов из Северной Африки, сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на региональную службу экстренной помощи.

Мигранты, включая женщин с грудными детьми, находились на шести лодках недалеко от островов Лансароте и Фуэртевентура. Как минимум девять человек были госпитализированы с легкими травмами.

Как пишет Euronews, в 2020 году до Канарских островов добрались более 20 тыс. человек с северного побережья Африки.-0-