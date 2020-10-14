У берегов Китая тайфун перевернул судно

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У южного побережья Китая два человека погибли, четверо пропали без вести в результате аварии с сухогрузом, который перевернулся в проливе Цюнчжоу из-за тайфуна "Нангка". Об этом сообщает Синьхуа.

"Песковоз с 10 членами экипажа перевернулся в акватории пролива Цюнчжоу, когда он направлялся в город Гуанчжоу южнокитайской провинции Гуандун", – говорится в сообщении.

Спасатели нашли шесть членов экипажа. Позже была подтверждена смерть двоих из них. Спасательные работы продолжаются. Тайфун "Нангка" стал 16-м по счету в этом году. Накануне вечером он вышел на сушу в районе города Цюнхай провинции Хайнань с максимальной скоростью ветра возле эпицентра 90 км в час.-0-