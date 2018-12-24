У берегов королевства Тонга произошло сильное землетрясение

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у берегов королевства Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 83 км к северо-востоку от столицы страны Нукуалофы, где проживают около 22,5 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 106 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.-0-