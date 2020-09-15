У берегов Крита затонула лодка с мигрантами - погибли 3 человека

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник у берегов Крита затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли трое человек. В результате спасательной операции на берег было доставлено 53 человека, передает Associated Press.

Береговая охрана Греции сообщила, что поиски людей, которые могли находиться в воде, продолжались до позднего вечера, поскольку выжившие не смогли назвать точное количество пассажиров лодки.

В спасательной операции были задействованы военно-морское судно и вертолет ВВС. Поиски осложнялись отсутствием данных о том, откуда судно отплыло, какого размера оно было и куда направлялось.

Среди погибших двое детей и женщина.

Первоначально человек, назвавшийся пассажиром, по телефону уведомил власти Греции, что на судне, которое затонуло из-за сильного ветра примерно в 20 км к востоку от Крита, находились 16 человек.-0-