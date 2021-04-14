У берегов Луизианы перевернулось судно - 12 человек пропали

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США у побережья штата Луизиана перевернулось самоподъемное самоходное судно, на борту которого находилось 18 человек. Шесть из них спасены, сообщает телеканал WWLTV.

Береговая охрана США ведет поиски 12 человек, пропавших в результате опрокидывания судна.

Как сообщает ТАСС, самоподъемные самоходные суда чаще всего используются для установки, обслуживания и ремонта расположенных на континентальном шельфе ветряных электростанций, для обслуживания и демобилизации морских платформ на нефтегазовых месторождениях. Также они могут быть задействованы для обеспечения работ по прокладке кабелей, магистральных газопроводов и обслуживания водолазных работ.-0-