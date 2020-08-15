У берегов Маврикия село на мель и раскололось судно Wakashio

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно Wakashio, севшее на мель у юго-восточной оконечности Маврикия 25 июля, раскололось пополам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Морисьен".

"Буксиры уже подцепили носовую часть судна и начали ее транспортировку в отдаленную часть океана, где она будет затоплена, - цитирует агентство главу департамента по морским делам Алена Доната. - Это произойдет не меньше чем в 1 тыс. км от Маврикия".

Кормовая часть корабля еще остается на рифе. Судно раскололось в 15:40, когда на набережной было много народа.

Сухогруз Wakashio с 4 тыс. т нефтепродуктов на борту сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе морского заповедника Blue Bay. Из образовавшейся 5 августа пробоины вылилось около 1 тыс. т нефтепродуктов – это вызвало первую в истории страны подобную экологическую катастрофу. Правительство Маврикия объявило 6 августа режим чрезвычайной экологической ситуации и обратилось в ООН с просьбой о срочной помощи. Спасателям удалось к 12 августа выкачать из цистерн Wakashio почти 2,5 тыс. т мазута, однако до 207 т дизеля и 90 т смазочного масла им добраться не удалось. Сейчас эти нефтепродукты выливаются в открытое море.

14 августа у юго-восточной части Маврикия усилился ветер, это привело к увеличению трещин в корпусе судна. В воду начали поступать дизель и смазочные масла, находившиеся в машинном отделении.

Судно Wakashio под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию. Wakashio находится в управлении японской компании Mitsui O.S.K. Lines, зафрахтовано оно другой японской фирмой - Nagashiki Shipping.-0-